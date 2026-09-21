Tekirdağ\'da yürüyüş yapanlar Marmara\'da yüzeye çıkan 2 yunusu cep telefonuyla çekti

Tekirdağ'da yürüyüş yapanlar Marmara'da yüzeye çıkan 2 yunusu cep telefonuyla çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da sahil dolgu alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan 2 yunusu fark etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan yunuslar bir süre görüldükten sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan 2 yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sahil dolgu alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz açıklarında hareket eden 2 yunusu fark etti. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan yunuslar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bir süre deniz yüzeyinde görülen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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