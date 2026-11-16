Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

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Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli\'de gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji'nin 0146 numaralı uyarısına göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de 17 Kasım Salı gece yarısından itibaren metrekareye 21-50 kilogram yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 0146 numaralı bölgesel uyarıda, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 17 Kasım Salı günü gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında ulaşabileceği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan 0146 numaralı uyarıda özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri için kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. Uyarıda Tekirdağ'ın doğrudan yer alması, kent genelinde yaşayan vatandaşlar açısından önem taşıyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların özellikle ani ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede beklenen yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı belirtildi. Meteorolojik sınıflandırmaya göre 21-50 kilogram/metrekare aralığındaki yağışlar kuvvetli yağış kategorisinde değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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