Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Saray\'da manda işletmelerini inceledi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyaret ederek işletmelerde incelemelerde bulundu. Üreticilerin talep ve sorunlarını yerinde dinleyen Aksoy, manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, il genelinde tarımsal ve hayvan üretiminin mevcut durumunu yerinde değerlendirmek, üreticilerle doğrudan iletişim kurmak ve sektörde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla saha gezilerini sürdürüyor. Saray ilçesine bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'nde manda yetiştiricileriyle bir araya gelen Aksoy, bölgedeki işletmeleri ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde manda yetiştiriciliğinin mevcut durumu, işletmelerin üretim süreçleri ve yetiştiricilerin karşılaştığı güçlükler ele alındı. Üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Aksoy, yetiştiricilerin talep, sorun ve önerilerini dinleyerek sektörde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde manda yetiştiriciliğinin devamlılığının sağlanması, mevcut üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması konuları değerlendirildi. Ayrıca yetiştiricilerin desteklenmesi, üretim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise hayvansal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.