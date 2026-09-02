Tekirdağ Malkara'da göç eden ak pelikanlar cep telefonuyla kayda alındı - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da göç eden ak pelikanlar cep telefonuyla kayda alındı

Tekirdağ Malkara\'da göç eden ak pelikanlar cep telefonuyla kayda alındı
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Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Malkara ilçesindeki Karatepe RES sahasında yaptığı ornitolojik gözlemde göç eden ak pelikanlar fark edildi. Prof. Dr. Ali Erdoğan, kuşları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek bölgedeki doğal yaşam çeşitliliğini belgeledi.

Tekirdağ'da göç yolculuğundaki ak pelikanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Malkara ilçesindeki Karatepe RES sahasında gerçekleştirdiği ornitolojik gözlem sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Karatepe RES sahasında sürdürülen ornitolojik gözlemler sırasında gökyüzünde uçan ak pelikanlar fark edildi. Gözlemleri takip eden Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ali Erdoğan, göç eden pelikanları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Gökyüzünde süzülerek ilerleyen ak pelikanların görüntüleri, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekirdağ Malkara'da göç eden ak pelikanlar cep telefonuyla kayda alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Malkara'da göç eden ak pelikanlar cep telefonuyla kayda alındı - Son Dakika
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