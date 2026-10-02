Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde yağmur sonrası gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu. Muhteşem manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Marmaraereğlisi'nde yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağının gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşünü fark eden İbrahim Özkan, dron ile manzarayı havadan kayıt altına aldı. İbrahim Özkan, "Bu muhteşem görüntü karşısında kayıtsız kalamadım. Hemen dronu kaldırdım ve o muhteşem görüntüyü kayıt altına aldım. Çok güzel oldu" dedi.