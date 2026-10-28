Tekirdağ Muratlı\'da merkeze inen tilkiler yiyecek arıyor, uzmanlar halkı uyardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezinde tren istasyonu yakınındaki hemzemin geçit yanında tilki görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen tilki, bir süre demir yolu çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Son dönemde ilçe merkezinde ve mahalle aralarında tilkilerin sıkça görülmeye başlandığını belirten ilçe sakinleri, aç kalan ya da doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle merkeze inen yaban hayvanlarıyla daha sık karşılaştıklarını ifade etti.

İlçe merkezine inen tilkilerin genellikle yiyecek arayışında olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında panik yapmamaları, hayvanlara yaklaşmamaları ve yiyecek vererek evcilleştirmeye çalışmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.