Tekirdağ Süleymanpaşa\'da mahalleli 3 yıldır çözülemeyen yola pankartla tepki gösterdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık 3 yıldır çözülmediğini belirttikleri yol sorununa pankartlı tepki gösterdi. Yağışlı havalarda çamur deryasına dönen çukurlar nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği yola mahalle sakinleri, "Süleymanpaşa Belediyesi'ne teşekkürler. 3 yıldır asfalt yerine off-road pisti kullanıyoruz" yazılı pankart astı.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Beşevlerüstü Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 3 yıldır asfalt beklediklerini belirterek yaşadıkları mağduriyeti gündeme taşıdı. Vatandaşlar, yolun özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, çocukların ve bebek arabalarının dahi yolda ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Oğuzhan Kuzu, yaklaşık 3 yıldır belediyeye yolun yapılması için taleplerini ilettiklerini belirterek, "Biz burada yaklaşık 3 yıldır yolumuzun durumu ile ilgili belediyemize taleplerde bulunuyoruz. Yolun hem stabil olarak kötü olması hem de çamurlu olması aileler için, araçlar için çok kötü bir durum ortaya koyuyordu. Bizim burada amacımız bir siyaset oluşturmak ya da belli bir kesimi rahatsız etmek değil, sadece sokağımızın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır taleplerini Tekirdağ Fen İşleri Müdürlüğü'ne ilettiğini söyleyen Kuzu, "Sık sık haftalık, aylık olarak taleplerimizi iletiyoruz. 3 yıldır bu sorun yaşanıyor. 'Talebiniz alınmıştır' şeklinde standart cevaplarla bu zamana kadar geçiştirildik" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Mehmet Yağız da aynı sorundan muzdarip olduklarını belirterek, "Ben de Oğuzhan Bey gibi aynı mağduriyeti yaşıyorum. 'Şikayetiniz alındı, listedesiniz' deniliyor ama 3 yıldan beri çocuklar, çocuk arabası çıkaramıyoruz dışarıya. Çamur oluyor. Binalar çamur oluyor, binaların girişleri çamur oluyor" diye konuştu.

Yağız, mahallede yaşanan su arızalarına da dikkat çekerek, "Bir yerde yedi defa aynı yerde su patlıyor. ya bu ekipler takip etsinler ya da başında şef mi duracak? Aynı yerden yedi defa, sekiz defa su patlıyor bu mahallede. Ben 3 senedir buradayım, 3 seneden beri böyle, 3 seneden beri de arıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sibel Vize ise yaklaşık 1 yıl önce bölgeye taşındığını belirterek, karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi. Vize, "Biz hiç çamur görmemişken burada çamur gördük. Pislik gördük. Sokaklar çok pis, inanılmaz pis. Fareler cirit atıyor, böcekler cirit atıyor. Sinekler desen yazın bahçemizde oturulmuyor" ifadelerini kullandı.

Vize, yol sorununun bölgedeki yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek, "Kimse yolu olmayan, izi olmayan bir yerde oturmak istemez herhalde. Ama en doğal ulaşım yöntemi yol, maalesef yok" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır çözüm beklediklerini belirten mahalle sakinleri, sorunlarını duyurabilmek amacıyla pankart astıklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Damla Kuzu da bebeğini bebek arabasıyla gezdirmekte zorlandığını belirterek yolun yağışlı havalarda kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Kuzu, "Oğlumu bebek arabasıyla gezmeye çıkartırken çamur oluyor, yolda araba gitmiyor. Yağmur yağdığı an bir metre gitti mi benim bu arabanın burasına balçık çamur doluyor. Ben her bir metrede bir bunu böyle temizlemezsem, benim bebeğim var, böylece kalıyorum. Yarım metre yürütmek için ayaklarını temizlediğim botlar" dedi.

Vatandaşlar, yolun asfaltlanmasını, altyapı sorunlarının giderilmesini ve mahallede temizlik çalışmalarının artırılmasını istedi.

Mahalledeki çamurlu ve bozuk yolun görüntüsü vatandaşların tepkisini gözler önüne sererken, pankartta yer alan "3 yıldır asfalt yerine off-road pisti kullanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.