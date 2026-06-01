Dere kenarındaki kayalıklara düşen düveler kurtarıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kayalıklara düşen 3 düve, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tekkeköy'de bir dere kenarındaki kayalıklara düşen 3 düve için ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada 3 düve sağ olarak bulunduğu yerden çıkarıldı. - SAMSUN