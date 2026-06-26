Tekman'da Sel ve Fırtına Felaketi - Son Dakika
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Tekman'da Sel ve Fırtına Felaketi

Tekman\'da Sel ve Fırtına Felaketi
26.06.2026 09:20
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Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak ve dolu, sel felaketine yol açtı; bir evin çatısı uçtu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sel felaketine yol açarken, fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Tekman'a bağlı iki mahallede dün akşam saatlerinde meydana gelen olumsuz hava şartları hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezine 64 kilometre uzaklıkta, 1994 rakımdaki Yuvaklı Mahallesi, yüksek kesimlerden gelen sel sularına teslim oldu. Dağlık alanlarda başlayan ani yağmur ve dolu yağışı dere yataklarında birikerek taşkına neden oldu.

Dere yatağı taşarak evlere zarar verdi

Mahallenin doğrudan dere yatağı içinde kurulmuş olması ve bölgede herhangi bir ıslah çalışmasının bulunmaması, hasarın boyutunu artırdı. Biriken taşkın suları, mahalle merkezindeki köprüyü aşarak evlere yöneldi. Sel sularının sürüklediği malzemeler ve çamur, Ekrem Ak isimli bir vatandaşın evine doldu. Çok sayıda konut ve altyapı sel sularından olumsuz etkilendi.

Mahalleliden ıslah çağrısı

Daha önce de benzer felaketlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Yuvaklı Mahalle sakinleri, "Aşırı yağışlar oluştuğunda sık sık bu tür felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yetkililerden buna kalıcı bir çare bulmalarını, en azından dere yatağını acilen ıslah etmelerini istiyoruz. Daha önce de sel maruziyeti yaşadık. İnşallah sesimiz duyulur ve bu felaket son olur" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Yerköy'de kasırga çatı uçurdu

Yuvaklı Mahallesi'nde sel suları temizlenmeye çalışılırken, ilçeye bağlı Yerköy Mahallesi'nden de hasar haberi geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve kasırga nedeniyle bir evin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekman'da Sel ve Fırtına Felaketi - Son Dakika

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