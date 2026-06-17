Tepebaşı\'ndaki sokaklarda çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan çöpler

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bazı sokaklardaki çöp konteynerlerinin çevresinde biriken atıklar ciddi bir çevre ve görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Eskibağlar Mahallesi Nazif Yörükcü, Yengi ve Kırımlıer sokaklarında oluşan kötü görüntü vatandaşların dikkatini çekiyor. Sokakların kesişiminde bulunan çöp konteynerlerinin çevresinde biriken ve zamanında toplanmayan atıklar mahallede çevre kirliliğine yol açtı. Belediye ekiplerinin özellikle yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöplerden yayılan kötü koku ve sineklere çözüm bulmaması sokaktan geçen vatandaşları ve çevre esnafını canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren ve yetkililerden çözüm bekleyen mahalle sakinleri, çöplerin düzenli olarak toplanmamasından şikayetçi olduklarını belirtti. Sıcak havalarda kokunun katlanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını sıklaştırmasını ve sokakların bir an önce eski temiz görüntüsüne kavuşturulmasını talep etti. - ESKİŞEHİR