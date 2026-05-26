Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı.
Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Doğu illerinden batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatının yoğunlaşması nedeniyle artırılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumları, sevk belgeleri ve taşıma koşulları incelendi.
Ekipler, hayvan refahı kurallarına uygun olmayan taşımacılık faaliyetlerine karşı gerekli işlemleri uygularken, kurbanlıkların uygun şartlarda sevk edilip edilmediğini titizlikle kontrol etti. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Tercan'da Kurbanlık Denetimleri Arttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?