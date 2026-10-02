Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolunda sathi kaplamayı denetledi

Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolunda sathi kaplamayı denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolundaki 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Yetkililerden bilgi alan Duman, köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi; çalışmalar tamamlanınca ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kemerçam köyü yolunda gerçekleştirilen 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Duman, köy sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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