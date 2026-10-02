Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolunda sathi kaplamayı denetledi

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kemerçam köyü yolunda gerçekleştirilen 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Duman, köy sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.