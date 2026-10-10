Tokat Belediyesi, Karşıyaka'da içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasını yalanladı

Tokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesinde içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddialara ilişkin, belediyenin altyapı sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı ve şebekeye kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları üzerine belediyeden açıklama yapıldı. Açıklamada, içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karışmasının söz konusu olmadığı belirtilirken, bölgedeki kontrol ve inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarında düzenli olarak kontrol, bakım ve denetim yaptığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. İçme suyu hatlarına yönelik incelemelerin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekilerek vatandaşlardan, endişeye neden olabilecek doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemeleri istendi.