Tokat Belediyesi\'nin sıfır atık kampanyası engellilere umut oldu

Tokat Belediyesince Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Toplama Kampanyası'nda en fazla plastik kapak toplayan üç katılımcıya, engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tokat Belediyesi'nin çevre duyarlılığını toplumsal dayanışmayla birleştirdiği kampanyanın ödül töreni, Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Tokat Belediye Başkan Vekili Haydar Alpat'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tokat Belediyesi tarafından engelli vatandaşların yararına ikinci kez düzenlenen kampanyada il genelinden çok sayıda vatandaş plastik kapak toplayarak destek verdi. Toplanan kapaklar geri dönüşüm tesislerine gönderilirken, elde edilen katkılar tekerlekli sandalye temininde kullanıldı. Kampanya sonucunda en fazla plastik kapak toplayan Şehit Mustafa Çalışkan İlkokulu öğrencileri adına Ayşe Kozakoğlu birinci, Mehmet Kaya ikinci ve Aslıhan Karasu üçüncü oldu. Başarılı katılımcılara, engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

"Sıfır atık, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sıfır atık çalışmalarının çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Çevreyi korumak ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Sıfır atık anlayışı; israfın önlenmesini, atık miktarının azaltılmasını, geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını ve çevre bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılmasını hedefleyen önemli bir uygulamadır. Tokat Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre politikalarımız doğrultusunda atık yönetimini entegre bir yaklaşımla yürütüyor, geri dönüşüm çalışmalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Özellikle plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü bugün attığımız her doğru adım, yarın çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve sağlıklı çevrenin teminatıdır. Bu yıl Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediğimiz kampanyayı sosyal sorumluluk boyutuyla da anlamlı hale getirdik. Hem geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladık hem de özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir dayanışma örneği ortaya koyduk. Topladıkları kapaklarla bu anlamlı kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Çevre için atılan her adımın, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi. - TOKAT