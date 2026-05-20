Tokat'ta taşkın riski için köprü kontrollü yıkılıyor
Tokat'ta taşkın riski için köprü kontrollü yıkılıyor

20.05.2026 12:43  Güncelleme: 12:51
Tokat'ta Yeşilırmak'ın debisinin artmasıyla taşkın riskine karşı Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Valilik, belediye, DSİ, AFAD ve İl Özel İdaresi koordineli çalışıyor.

Tokat'ta yoğun yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajların kapaklarının açılması ve savaklardan su verilmesiyle Yeşilırmak'ın debisi arttı. Birçok tarım arazisi sular altında kalırken, Almus Barajı'nda beklenen taşmanın ardından özellikle Turhal ilçesi ve diğer yerleşim yerlerinde yaşanabilecek su baskınlarına karşı alınan tedbirler sürüyor. Sel riskine karşı hafta içerisinde trafiğe açık 6 köprünün yıkımı gerçekleştirildi. Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi'nden oluşan kurulun ortak kararı doğrultusunda Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprünün de kontrollü şekilde yıkımına karar verildi. Bölgede yapılan teknik incelemeler ve risk değerlendirmeleri sonucunda alınan kararla suyun akışını engelleyerek muhtemel taşkın riskini artırabileceği değerlendirilen köprüde iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi, AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmalar bölgede eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, "Yoğun yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı ilgili kurumlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan köprünün kontrollü şekilde yıkımına karar verilmiştir. Çalışmalar, Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi ekiplerimizin iş birliğiyle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Yetkililer, bölgede çalışmaların kontrollü şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve bilgilendirmeleri takip etmeleri çağrısında bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA

