Tokat-Turhal yolundaki kavak ağaçları 2025'te kesildi, ağaç tüneli yok oldu - Son Dakika
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Tokat-Turhal yolundaki kavak ağaçları 2025'te kesildi, ağaç tüneli yok oldu

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Tokat-Turhal yolundaki kavak ağaçları 2025\'te kesildi, ağaç tüneli yok oldu
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Tokat-Turhal yolundaki kavak ağaçları 2025\'te kesildi, ağaç tüneli yok oldu
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Tokat-Turhal kara yolunun iki yanındaki kavak ağaçları 2025 yılında kesildi. Yıllardır sonbahar görüntüleriyle fotoğraflara konu olan ve ağaç tüneli andıran görünümüyle güzergahın simgeleri arasında yer alan kavakların oluşturduğu manzara ortadan kalktı.

Tokat- Turhal arasındaki kara yolunu çevreleyen kavak ağaçlarının kesilmesiyle güzergahın manzarası değişti.

Tokat-Turhal kara yolunun iki yanında sıralanan ve yıllardır sonbahar görüntüleriyle fotoğraflara konu olan kavak ağaçları kesildi. Yolun önceki ve güncel görüntüleri, yaşanan değişimi ortaya koydu. Bölge halkının ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği kavaklar, özellikle sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen yapraklarıyla öne çıkıyordu. Yol boyunca uzanan ağaç sıraları, ağaç tüneli andıran görünümüyle güzergahın simgeleri arasında yer alıyordu. Kesim öncesinde havadan çekilen görüntülerde, kara yolunun her iki tarafını çevreleyen kavakların gölgelerinin şeritlerin üzerine düştüğü görülüyor. Aynı güzergahın güncel görüntülerinde ise ağaç sıralarının yerinde açık alanlar ve çevredeki tarım arazileri dikkati çekiyor. 2025 yılında gerçekleştirilen kesimle birlikte, yıllardır yolculuklara eşlik eden kavakların oluşturduğu manzara da ortadan kalktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat-Turhal yolundaki kavak ağaçları 2025'te kesildi, ağaç tüneli yok oldu - Son Dakika
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