TOKİ Malatya'da Sosyal Konutları Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOKİ Malatya'da Sosyal Konutları Tamamladı

TOKİ Malatya\'da Sosyal Konutları Tamamladı
18.07.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKİ, Malatya İkizce'de afet konutları ve sosyal konutları tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin en büyük şantiyesini kurduğu Malatya İkizce Mahallesi'nde afet konutları ile birlikte İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutları da tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında depreme dirençli, güvenli sosyal konutların inşası sürüyor. Asrın Felaketi'nin ardından depremden etkilenen Malatya'da TOKİ, Türkiye'nin en büyük şantiyesini kurdu. Bölgede bir yandan afet konutları yapılırken diğer yandan da sosyal konutların inşasına devam edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde afet konutlarının yanı sıra bin 160 sosyal konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hanım - Mahmut Dönmez çifti de İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni evlerine kavuştu.

Bakan Kurum: "Yuvalarında huzurla oturuyorlar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yuvalarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hanım Dönmez'in "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var" sözlerine mesajında yer veren Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor" notunu paylaştı.

"Malatya'mız İkizce'de yeniden doğdu"

Depremden önce İlk Evim Projesi'ne başvurduklarını belirten emekli Mahmut Dönmez, deprem olduktan sonra, evlerinin teslimatlarının uzayacağını düşündüklerini dile getirdi. Mahmut Dönmez, "Deprem olduğunda böyle bir karamsar olmadık değil. Devlet hangi birine yetişecek? Deprem konutu mu yapacak? Sosyal konut mu yapacak? Ama devletimizden Allah razı olsun, 2 yıl içinde her şeyi toparladı. Bize büyük bir sürpriz oldu. Bizim evler de teslim edildi. Depremden sonra Malatya'mız İkizce'de yeniden doğdu. Yeniden bir şehir, yeniden bir Malatya oldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; devlet hiçbir şeyden çekinmemiş. Bütün her şeyini dört dörtlük vermiş. Güneş enerji sistemimiz dahi var" diye konuştu.

"Çünkü başımızda devletimiz var"

Hanım Dönmez de depremden sonra sosyal konutların tamamlanması konusunda karamsarlık yaşadıklarını ancak sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı. Depremden sonra Ankara'ya kızının yanına taşındıklarını belirten Dönmez, "Umutsuzluk da laf mı? 'Burada, gurbette ölürüm. Memleketimize gidemem' dedim. Ama ev çıktı, geldik çok şükür. Gözün gördüğü her yer ev. Çoluğumuzla çocuğumuzla mutlu, huzurlu, rahat, geniş oturuyoruz. Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun. Allah devlete yardım etsin. Yurt dışındakiler bile 'Türkiye'nin yaptığını biz yapamazdık' diyor. Kocaman şehir oldu. Çok şükür evsiz olanlar oturacak. Kim kime yapar da verir? Baba evladına vermez. Devletimiz bize verdi çok şükür" dedi.

Depremde her şeylerini kaybettiklerini dile getiren Dönmez, "O depremi nasıl yaşadığımızı bir biz, bir de Allah biliyor. Her şeyimiz gitti. Bir tasımız, tabağımız bile kalmadı biliyor musun? Ama şükür şimdi bak şimdi evimiz var. Her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var değil mi? Binlerce şükür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Emlak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre TOKİ Malatya'da Sosyal Konutları Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
16:06
Hatay’da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur’un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 18:11:19. #7.13#
SON DAKİKA: TOKİ Malatya'da Sosyal Konutları Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.