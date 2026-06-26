Minik ellerden Babasultan Parkı\'na renkli dokunuş

TOKİ Ortaokulu öğrencileri 'Okullarda Etkinlik Haftası' kapsamında, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in davetiyle Babasultan Parkı'nın merdivenlerini boyadı.

Yenişehir'in önemli mesire alanlarından biri olan Babasultan Parkı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TOKİ Ortaokulu öğrencileri, "Etkinlik Haftası" kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile birlikte parkın merdivenlerini boyayarak ilçeye kalıcı ve renkli bir iz bıraktı. Babasultan Parkı, minik ellerin dokunuşuyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Çocukların büyük bir heyecan ve özveriyle yürüttüğü çalışma, bölge sakinleri tarafından da büyük takdir topladı. Yapılan bu çalışma sayesinde parkın merdivenleri, birlikteliğin, dayanışmanın ve gençlerin hayallerinin bir yansıması haline geldi.

Etkinliğe dair memnuniyetini dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çocukların kendi yaşam alanlarına sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kendi şehirlerine dokunmaları, ilçemize iz bırakmaları bizleri son derece mutlu etti. Çocuklarımızın emeği ve heyecanıyla hayat bulan bu merdivenler, artık ilçemizin dayanışma ruhunu simgeleyecek. Bu güzel çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." - BURSA