Minik ellerden Babasultan Parkı'na renkli dokunuş - Son Dakika
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Minik ellerden Babasultan Parkı'na renkli dokunuş

Minik ellerden Babasultan Parkı\'na renkli dokunuş
26.06.2026 12:17  Güncelleme: 12:18
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Yenişehir’de TOKİ Ortaokulu öğrencileri, ‘Okullarda Etkinlik Haftası’ kapsamında Belediye Başkanı Ercan Özel’in davetiyle Babasultan Parkı’nın merdivenlerini boyayarak ilçeye renkli ve kalıcı bir iz bıraktı.

TOKİ Ortaokulu öğrencileri 'Okullarda Etkinlik Haftası' kapsamında, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in davetiyle Babasultan Parkı'nın merdivenlerini boyadı.

Yenişehir'in önemli mesire alanlarından biri olan Babasultan Parkı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TOKİ Ortaokulu öğrencileri, "Etkinlik Haftası" kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile birlikte parkın merdivenlerini boyayarak ilçeye kalıcı ve renkli bir iz bıraktı. Babasultan Parkı, minik ellerin dokunuşuyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Çocukların büyük bir heyecan ve özveriyle yürüttüğü çalışma, bölge sakinleri tarafından da büyük takdir topladı. Yapılan bu çalışma sayesinde parkın merdivenleri, birlikteliğin, dayanışmanın ve gençlerin hayallerinin bir yansıması haline geldi.

Etkinliğe dair memnuniyetini dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çocukların kendi yaşam alanlarına sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kendi şehirlerine dokunmaları, ilçemize iz bırakmaları bizleri son derece mutlu etti. Çocuklarımızın emeği ve heyecanıyla hayat bulan bu merdivenler, artık ilçemizin dayanışma ruhunu simgeleyecek. Bu güzel çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Özel, Yenişehir, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Minik ellerden Babasultan Parkı'na renkli dokunuş - Son Dakika

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