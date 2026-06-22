Tomarza'da Sel ve Dolu Felaketi - Son Dakika
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Tomarza'da Sel ve Dolu Felaketi

Tomarza\'da Sel ve Dolu Felaketi
22.06.2026 22:10
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sağanak yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde tarım arazileri sular altında kaldı.

Tomarza'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Küçük Süvengeler Mahallesi'nde yaşanan selde ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu mahalleyi beyaza bürüdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tomarza'da Sel ve Dolu Felaketi - Son Dakika

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