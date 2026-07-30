Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne serdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne serdi

Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne serdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar’da Hıdırlık Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasında torba torba toplanan çöpler duyarsızlığın bu kadarına da ’pes’ dedirtirken, vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'da Hıdırlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasında torba torba toplanan çöpler duyarsızlığın bu kadarına da 'pes' dedirtirken, vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin önemli doğal yaşam alanlarından ve oksijen kaynaklarından biri olan Hıdırlık'ta kapsamlı temizlik ve mıntıka çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında çevreye gelişigüzel bırakılan plastik, cam ve çeşitli atıklar tek tek toplanırken, çevre kirliliğine neden olan unsurlar titizlikle temizlendi. Özellikle dar bir alandan çıkan çöp miktarı dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalarla bölgenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlarken, yaz aylarında artan orman yangını riskini azaltmaya yönelik de önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Çevre, Afyon, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne serdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye “alkol yasağını ihlalden“ 81 bin lira ceza Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
Acun Ilıcalı’nın sırrı çözüldü İşte hedefindeki Türk yıldız Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 15:21:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.