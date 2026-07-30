Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne serdi

Afyonkarahisar'da Hıdırlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasında torba torba toplanan çöpler duyarsızlığın bu kadarına da 'pes' dedirtirken, vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin önemli doğal yaşam alanlarından ve oksijen kaynaklarından biri olan Hıdırlık'ta kapsamlı temizlik ve mıntıka çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında çevreye gelişigüzel bırakılan plastik, cam ve çeşitli atıklar tek tek toplanırken, çevre kirliliğine neden olan unsurlar titizlikle temizlendi. Özellikle dar bir alandan çıkan çöp miktarı dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalarla bölgenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlarken, yaz aylarında artan orman yangını riskini azaltmaya yönelik de önemli bir çalışma gerçekleştirdi.