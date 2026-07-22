Tortum'da Sarıkız Heyecanı - Son Dakika
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Tortum'da Sarıkız Heyecanı

Tortum\'da Sarıkız Heyecanı
22.07.2026 10:02
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Erzurum'un Tortum ilçesinde vatandaşlar, dev Sarıkız'la karşılaştı ve görüntü kaydetti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alana çıkan bir grup vatandaş, halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen ve iri yapısıyla dikkat çeken Solifugae türü canlılarla karşılaştı. Aynı bölgede iki adet Sarıkız'ı gören vatandaşlar, yaşadıkları hayreti cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, üzerinde bulunduğu yaklaşık 11 santimetre genişliğindeki ahşap yüzeyi neredeyse tamamen kaplayan Sarıkız'ın boyutu dikkat çekti. Devasa görünümü nedeniyle kısa sürede ilgi gören görüntüler sosyal medyada da merak uyandırdı.

Halk arasında "Sarıkız örümceği", "rüzgar akrebi" veya "börüm" olarak bilinen canlı, sanılanın aksine gerçek bir örümcek değil. Bilimsel adı Solifugae olan bu canlı, örümceğimsiler sınıfında yer alan ayrı bir eklem bacaklı takımı olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre Sarıkız zehirli değil. Ancak güçlü kıskaçları nedeniyle yaptığı ısırık ciddi ağrıya neden olabiliyor. Açılan yaranın enfeksiyon kapmaması için tıbbi müdahale öneriliyor.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan Sarıkız, özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kırsal kesimlerinde görülebiliyor. Gündüz saatlerinde genellikle güneşten kaçıp gölge aradığı için insanlara doğru koşuyormuş görüntüsü verse de, bu davranış saldırı amacı taşımıyor.

Tortum'da kaydedilen görüntüler, bölgeyi gezen vatandaşların doğada karşılaşabilecekleri ilginç canlılar arasında Sarıkız'ın da yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görenlerin hayretini gizleyemediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Erzurum, Tortum, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tortum'da Sarıkız Heyecanı - Son Dakika

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