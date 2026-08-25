İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi - Son Dakika
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İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi

İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler\'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi
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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında gelen bir ihbar yeni bir delil deposunun kapısını açtı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbarın ardından Kepez'deki bir adrese düzenlenen adli aramada 37 klasör içerisinde hesap dekontları, “bağış” adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Belgeleri eve getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay olduğu tespit edildi.

Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar, örgütün faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda mali belge ve dokümanın ele geçirilmesini sağladı.

İhbarın değerlendirilmesi üzerine Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan Bayen'in ikameti ve eklentileri mercek altına alındı. Adli arama kararı doğrultusunda 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda evden adeta örgütün mali arşivi çıktı.

37 KLASÖR DOLUSU MALİ BELGE

Aramalarda 37 ayrı klasör içerisinde çok sayıda finansal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Klasörlerde; hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar, toplantı tutanakları bulundu.

Belge ve kayıtların tamamına, örgütün mali yapılanmasının ve para hareketlerinin çözümlenmesi amacıyla el konuldu.

“BAĞIŞ” LİSTELERİ MERCEK ALTINDA

Ele geçirilen materyaller arasında en dikkat çekici başlıklardan birini “bağış” adı altında tutulan listeler oluşturdu. Soruşturma birimleri, listelerde yer alan kişi, ödeme ve kayıtlarla banka dekontları ile diğer finansal belgeler arasındaki bağlantıları incelemeye aldı.

Banka cüzdanları ve hesap hareketlerine ilişkin dekontların da aynı arşiv içerisinde bulunması, ele geçirilen belgelerin örgütün mali ağı açısından önemini artırdı.

BELGELERİ EVE GETİREN İSİM TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın devamında 37 klasörlük mali arşivin söz konusu adrese nasıl getirildiği de araştırıldı. Yapılan çalışmalarda finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından ele geçirilen belgelerin dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile mali hareketler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması bakımından ayrıntılı şekilde incelenmesine başlandı.

TOPLANTI TUTANAKLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada yalnızca mali kayıtlara değil, toplantı tutanaklarına da ulaşıldı. Söz konusu tutanakların örgütün faaliyetleri, karar mekanizması, toplantılara katılan kişiler ve mali süreçlerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Savcılık, belgelerde yer alan bilgiler ile soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali ve adli verilerin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÖRGÜTÜN PARA AĞI BELGELER ÜZERİNDEN ÇÖZÜLECEK

Ele geçirilen 37 klasörlük arşivin, Alihan Kuriş Suç Örgütünün mali kaynaklarının, bağlantılı kişi ve kuruluşların ve para hareketlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir delil grubu oluşturması bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belgelerin tek tek incelenerek “bağış” olarak kaydedilen para hareketlerinin gerçek mahiyetinin, banka hesapları arasındaki trafiğin ve örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Gelen ihbarla başlayan son operasyon, Kuriş yapılanmasının mali ayağına ilişkin soruşturmayı yeni belge ve kayıtlarla daha da derinleştirdi.

alihan kuriş, Mehmet Akay, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Alihan, Banka, Kepez, Son Dakika

Son Dakika alihan kuriş İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi - Son Dakika

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