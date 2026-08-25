Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında “rüşvet alma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kararın ardından açıklama yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Karalar, dosyada kendisiyle ilgili Aziz İhsan Aktaş’ın herhangi bir beyanının bulunmadığını savunarak, kararın çelişkili ifadeler ve varsayımlar üzerine kurulduğunu öne sürdü.

“BUGÜNE KADAR HEP DELİLLERLE KONUŞTUK”

Karalar, kararın ardından yaptığı açıklamada bugüne kadar hukuka inanarak yalnızca dosyada yer alan deliller üzerinden konuştuğunu belirtti.

“Bugüne kadar hep delillerle konuştuk, hukuka inanmak istedik. Asla yanlış bir iş yapmadığımız gibi, uğradığımız haksızlığa rağmen yalnızca dosyamızı anlattık” diyen Karalar, gelinen noktada hukuki ve vicdani açıdan tartışmalı olduğunu düşündüğü bir kararla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

“AKTAŞ’IN HİÇBİR BEYANI YOK”

Kendisiyle ilgili iddianın Aziz İhsan Aktaş’ın beyanlarına dayanmadığını savunan Karalar, dosyada Baki Nugay isimli kişinin ifadelerine dikkat çekti.

Karalar, Nugay’ın hapse girdikten yaklaşık 6 ay sonra, Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakılmasının ardından kendisinin de tahliye edilmek amacıyla yaklaşık 10 yıl öncesine ilişkin hakkında suçlayıcı beyanda bulunduğunu ileri sürdü.

Nugay’ın dosyada birbiriyle çelişen ifadelerinin bulunduğunu belirten Karalar, iddiaların resmi belgelerle örtüşmediğini savundu.

“ALACAKLARINI DÜZENLİ OLARAK ALDI”

Karalar, kendisi hakkındaki iddianın temelinde Nugay’ın “Alacaklarımı alamıyordum, bu nedenle para vermeye zorlandım” şeklindeki beyanının bulunduğunu belirtti.

Ancak resmi belgelerde ilgili dönemde ödemelerin düzenli ve eksiksiz yapıldığının görüldüğünü ifade eden Karalar, iddianamede de bu durumun yer aldığını söyledi.

Karalar, bunun ardından para verilmesine ilişkin gerekçenin bu kez “ihale almak ve almaya devam etmek” şeklinde değiştirildiğini, ancak böyle bir ihale ilişkisinin de bulunmadığını savundu.

“DOSYADA OLMAYAN BİR OLAY ÜZERİNDEN KARAR VERİLDİ”

Karalar, çelişkili olduğunu öne sürdüğü beyanlar üzerinden mahkumiyet kararı verilmesini eleştirdi.

“Bu karar ne hukuka ne de vicdana sığar” diyen Karalar, kişi özgürlüğü ve itibarını doğrudan etkileyen ağır bir kararın çelişkili beyanlara, varsayımlara veya dosyada bulunmayan bir olayın kabulüne dayandırılamayacağını belirtti.

“KARAR KESİN DEĞİL”

Karalar, yargı sürecinin henüz tamamlanmadığına da dikkat çekti. Önce istinaf, ardından Yargıtay aşamalarının bulunduğunu belirten Karalar, kararın kesinleşmediğini vurguladı.

Karalar, “Er ya da geç adalete kavuşacağımıza hâlâ inanmak istiyorum” dedi.

DESTEK MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Karar sonrası kendisini arayan ve mesaj gönderen binlerce kişiye teşekkür eden Karalar, kısa süre içerisinde herkese dönüş yapamadığı için anlayış istedi.

Silivri’de kendisini yalnız bırakmayanlara ve Adana halkına da teşekkür eden Karalar, açıklamasını destek verenlere yönelik mesajlarıyla tamamladı.