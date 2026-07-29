Tozdan bunalan mahalleli çareyi sokağa halı sermekte buldu

Adana'da aylardır asfaltlanmayan bozuk ve tozlu yollardan bıkan mahalle sakinleri, çareyi sokağı halılarla kaplamakta buldu.

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak, aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Yaz sıcaklarıyla birlikte yoldan kalkan yoğun toz hem esnafı hem de mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi.

Tozun önüne geçebilmek için ilginç bir yönteme başvuran mahalle sakinleri, sokakların farklı noktalarına halılar serdi. Boydan boya halıyla kaplanan yollar dikkat çekerken, vatandaşlar bu yöntemin tozu bir nebze olsun azalttığını ancak kalıcı çözümün yolun yapılması olduğunu belirterek hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Seyhan Belediyesi'ne seslendi.

"Millet tozdan dışarı çıkamıyor, artık yeter"

Mahalle sakinlerinden Ayhan İriç, "Yoldaki çukurlara halıları biz serdik çünkü toz dumandan artık dayanamıyoruz, bıktık. Evimizin önünde oturamıyor, kahveye gidip bir çay bile içemiyoruz. Hava zaten sıcak, bir de bu toz duman yüzünden üstümüz başımız simsiyah bir halde eve dönüyoruz. Halıları serme sebebimiz yoldan kalkan bu tozu engellemek. Şu an yüzüm tertemiz ama beş dakika burada beklesem tozdan simsiyah olur. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz bugüne kadar kimse gelip bizimle ilgilenmedi. Büyükşehir Belediyesi buraya hiçbir şey yapmıyor ve bize yardımcı olmuyor. Yetkililerden Allah rızası için yardım ve destek bekliyoruz. Millet tozdan dışarı çıkamıyor, artık yeter" dedi.

"Tozu önlemek için yollara halı sermek zorunda kaldık"

Bülent Bilen ise yolların çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Esnaf ve mahalle sakinleri olarak perişanız. Tozdan dolayı ev temizlemekten gına geldi. Tozu önlemek için yollara halı sermek zorunda kaldık. Bu yolu günde yaklaşık 20 defa kullanıyorum; arabam her gün arıza veriyor, her hafta sonu tamirciye gidiyorum. Alt takımlar tamamen mahvolmuş durumda. Büyükşehir Belediyesi maalesef üstüne düşeni yapmıyor. Aylardır oyalanıyoruz, iki üç ay geçmesine rağmen en ufak bir çalışma veya ilerleme yok. Belediye şu an bu mahallede hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu haller şehrimize yakışmıyor. Adana günü kurtarmayı değil, geleceği hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkan Bulut da yolların asfaltlanmasını istediklerini, evlerinde kapı pencere açamadıklarını ifade etti.