Trabzon'da Güney Çevre Yolu'nun T1 tünelinde bir tüp tamamlandı - Son Dakika
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Trabzon'da Güney Çevre Yolu'nun T1 tünelinde bir tüp tamamlandı

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Trabzon\'da Güney Çevre Yolu\'nun T1 tünelinde bir tüp tamamlandı
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Trabzon'da Güney Çevre Yolu'nun birinci etabındaki T1 tünelinin bir tüpündeki çalışmalar tamamlandı, diğer tüpte çalışmaların bitme aşamasına geldiği bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla Trabzon'da trafik yoğunluğunun azalması ve seyahat sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Trabzon'da şehir içi trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Güney Çevre Yolu'nun birinci etabındaki T1 tünelinde ışık görüldü. Toplam 16,5 kilometre uzunluğundaki etabın 14,5 kilometresi tünellerden oluşurken, 7 tünelde çalışmalar devam ediyor.

Temeli 1 Mayıs 2023'te atılan Güney Çevre Yolu'nun birinci etabı, üç gidiş ve üç geliş şeritli, toplam 32 metre genişliğinde planlandı. Tünel kazılarının sürdüğü projede T1 tünelinin bir tüpündeki çalışmalar tamamlanırken, diğer tüpte çalışmaların bitme aşamasına geldiği bildirildi. Birinci etabın tamamlanmasının ardından projenin ikinci etabına yönelik çalışmaların da sürdürülmesi planlanıyor. Toplam 54 kilometre uzunluğunda olması öngörülen Güney Çevre Yolu'nun ikinci etabının yaklaşık yüzde 90'ının tünellerden oluşacak şekilde projelendirilmesi üzerinde çalışılıyor. Projenin tamamlanmasıyla Trabzon'da şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların seyahat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yapımı devam Güney Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, projenin birinci etabının 16,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek bunun 14,5 kilometresinin tünellerden oluştuğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Trabzon'daki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltacak ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin temelini 1 Mayıs 2023'te atmıştık. O günden bu yana sahada önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Güney Çevre Yolu'nun 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci etabının 14,5 kilometresi tünellerden oluşuyor. Bu etapta 7 tünel bulunuyor ve tünellerde kazı çalışmaları devam ediyor. T1 tünelinin bir tüpündeki çalışmalar tamamlandı, diğer tüpte ise çalışmalar bitme aşamasına geldi" dedi.

"Güney Çevre Yolu'nun ikinci etabını da yüzde 90'ı tünellerden oluşacak şekilde projelendiriyoruz"

Yolun üç gidiş ve üç geliş şeritli, toplam 32 metre genişliğinde planlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Yolun birinci etabını önümüzdeki yıllarda tamamlayarak kısa sürede Trabzon'un hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bir taraftan da ikinci etabın proje çalışmaları devam ediyor. Toplam 54 kilometre uzunluğundaki Güney Çevre Yolu'nun ikinci etabını da yüzde 90'ı tünellerden oluşacak şekilde projelendiriyoruz. İkinci etabı da yatırım programına aldığımızda, Trabzon'u 54 kilometrelik Güney Çevre Yolu'yla trafik sıkışıklığından arındırılmış, vatandaşlarımızın seyahat sürelerini kısaltan ve daha kolay yaşanabilir bir şehre dönüştürecek önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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