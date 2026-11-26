Trabzon'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan Beşikdüzü- Şalpazarı karayolunu trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor.

Aşırı yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı. Dere yatağından çıkıp yoldan akmaya başlayınca yol ulaşıma kapandı. Heyelanda 3 ev yıkılırken, çok sayıda küçük baş hayvan heyelanda telef oldu.

Karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için ekipler, iş makineleriyle yolda biriken toprak ve kayaları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan yol açma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, "Kuvvetli yağışların ardından yolun 7. kilometresinde meydana gelen heyelanın izlerini temizlemek için ekipler, iş makineleriyle toprak ve kayaları kaldırıyor. Köprüdeki hasarın tespit edilerek kayıt altına alınması ve yolun bugün yeniden trafiğe açılması bekleniyor" dedi.