Trabzon'da kahverengi kokarca mücadelesinde 112 bin parazitoit sahaya salındı - Son Dakika
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Trabzon'da kahverengi kokarca mücadelesinde 112 bin parazitoit sahaya salındı

Trabzon\'da kahverengi kokarca mücadelesinde 112 bin parazitoit sahaya salındı
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Trabzon'da fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı entegre mücadele sürüyor. Biyolojik kapsamda 406 lokasyonda 112 bin 168 parazitoit salınırken kışlak öncesi 5 bin huni tuzak yolda.

Trabzon il genelinde başta fındık olmak üzere birçok tarımsal ürüne büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen entegre mücadele kapsamında hem biyolojik hem de mekanik önlemler eş zamanlı olarak sahaya yansıtılıyor.

Sahaya 112 binden fazla parazitoit salındı

Zararlının popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına almak amacıyla başlatılan biyolojik mücadele kapsamında, il genelindeki 406 farklı lokasyonda toplam 112 bin 168 adet parazitoit yumurta salınımı gerçekleştirildi. Sahada yapılan son incelemelerde, halk arasında "samuray arısı" olarak bilinen Trissolcus japonicus türünün yanı sıra, yerli parazitoit türlerinin de kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediği müjdelendi. Laboratuvar ortamında detaylıca incelenmesi amacıyla sahadan toplanan örnekler Araştırma Enstitüsüne teslim edildi.

Kışlak öncesi 5 bin tuzak yolda

Zararlının havaların soğumasıyla birlikte ev, depo ve kışlak alanlarına çekilmesini engellemek için mekanik ve kimyasal önlemler de devreye giriyor. Bu kapsamda mücadelede kullanılmak üzere temin edilen 5 bin adet Funnel (huni) tuzak ve biyosidal ürünün bölgeye teslimat süreci devam ediyor. Tuzaklar sayesinde zararlının kış uykusuna yatmadan önce kitlesel olarak yakalanması ve gelecek bahar dönemindeki popülasyonunun büyük oranda düşürülmesi hedefleniyor.

Mücadelenin sadece kurumsal düzeyde kalmaması ve başarıya ulaşması için üreticiler de sürece dahil ediliyor. Uzman ekipler, tarım arazilerinde ve köylerde üreticilere yönelik etkili mücadele yöntemlerini içeren yüz yüze eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Amacımız; tarımsal üretimi tehdit eden bu zararlıya karşı bilinçli ve kararlı bir mücadele yürüterek ürün kayıplarını en aza indirmek ve üreticilerimizin emeğini korumaktır" ifadelerine yer vererek mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Trabzon'da kahverengi kokarca mücadelesinde 112 bin parazitoit sahaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da kahverengi kokarca mücadelesinde 112 bin parazitoit sahaya salındı - Son Dakika
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