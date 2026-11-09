Trabzon'da kar yağışı yayla yollarını kapattı, belediye ekipleri çalışma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da kar yağışı yayla yollarını kapattı, belediye ekipleri çalışma başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da kar yağışı yayla yollarını kapattı, belediye ekipleri çalışma başlattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trabzon'da yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yayla ve bazı mahalle yolları kapandı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşım için çalışma başlattı. Şalpazarı, Akçaabat, Düzköy ve Maçka'daki yollarda süren çalışmalarda vatandaşlara yayla yollarını kullanmamaları istendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsal kesimde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti. Ekipler kapalı olan yayla ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şalpazarı ilçesinin Sinlice ve Kireç mahallelerinde, Akçaabat ilçesinin Işıklar ve Kayabaşı Yaylası, Düzköy ilçesinin Çayırbağı, Beypınarı ve Haçkalı Baba yaylalarında, Çaykara ilçesinin Sultan Murat Grup Yolu ve Limon Suyu Yaylası'nda, Hayrat ilçesinin Kadınlar Yaylası ve Büyükharman Yaylası'nda, Maçka ilçesinin Yazlık ve Yüzüncüyıl Mahallesi ile Şimşirli, Taşköprü, Arnastal, Kurtdere ve Üçgedik mevkilerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek "İl genelinde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Yüksek kesimlerde ve yayla güzergahlarının genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalı durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz ulaşım sağlaması için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımızın da tedbirlerini almalarını ve özellikle yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumları TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirebilirler" denildi.

Kaynak: İHA
ŞalpazarıAkçaabatTrabzonDüzköyGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
15:20
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo
Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:37:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da kar yağışı yayla yollarını kapattı, belediye ekipleri çalışma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android