Trabzon\'da kar yağışı yayla yollarını kapattı, belediye ekipleri çalışma başlattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsal kesimde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti. Ekipler kapalı olan yayla ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şalpazarı ilçesinin Sinlice ve Kireç mahallelerinde, Akçaabat ilçesinin Işıklar ve Kayabaşı Yaylası, Düzköy ilçesinin Çayırbağı, Beypınarı ve Haçkalı Baba yaylalarında, Çaykara ilçesinin Sultan Murat Grup Yolu ve Limon Suyu Yaylası'nda, Hayrat ilçesinin Kadınlar Yaylası ve Büyükharman Yaylası'nda, Maçka ilçesinin Yazlık ve Yüzüncüyıl Mahallesi ile Şimşirli, Taşköprü, Arnastal, Kurtdere ve Üçgedik mevkilerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek "İl genelinde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Yüksek kesimlerde ve yayla güzergahlarının genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalı durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz ulaşım sağlaması için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımızın da tedbirlerini almalarını ve özellikle yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumları TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirebilirler" denildi.