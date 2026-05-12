Tryavna\'da Şiddetli Dolu Yağışı

Bulgaristan'ın Tryavna şehrinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara zarar verdi.

Tryavna şehrinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri vatandaşları şaşırtırken, park halinde bulunan çok sayıda aracın camları kırıldı, araç kaportalarında ise derin göçükler oluştu. Dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - SOFYA