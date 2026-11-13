TUCSAP kapsamında Elazığ'da toprak etüt ve sınıflandırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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TUCSAP kapsamında Elazığ'da toprak etüt ve sınıflandırma çalışmaları sürüyor

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TUCSAP kapsamında Elazığ\'da toprak etüt ve sınıflandırma çalışmaları sürüyor
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TUCSAP kapsamında Elazığ'da toprak etüt ve sınıflandırma çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantıda projenin saha uygulamaları ve toprak analizleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında Elazığ genelinde toprak etüt, sınıflandırma ve detaylı dijital toprak haritaları hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCSAP çerçevesinde, Elazığ'ın tamamını kapsayan toprak etüt, sınıflandırma ve detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, projenin uygulama süreci ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

PROJENİN TEKNİK KAPSAMI ANLATILDI

Toplantıda, Doç. Dr. Fikret Saygın tarafından projenin teknik kapsamı, saha uygulamaları, toprak analizleri ve haritalama süreçleri hakkında bilgi verildi. Yürütülen çalışmayla tarım arazilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, elde edilen verilerin dijital ortamda haritalandırılması ve arazi kullanımına yönelik bilimsel bir veri altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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