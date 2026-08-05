Tufanoğlu Zonguldak'ta Orman Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Tufanoğlu Zonguldak'ta Orman Çalışmalarını İnceledi

Tufanoğlu Zonguldak\'ta Orman Çalışmalarını İnceledi
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OGM Daire Başkanı Tufanoğlu, Zonguldak'ta ekoturizm ve orman ürünleri çalışmalarını değerlendirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında ekoturizm alanları ile tıbbi ve aromatik bitki bahçelerinde incelemelerde bulunuldu.

Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, beraberinde Ekosistem Şube Müdürü Aydın Yumuş ve Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Zafer Filiz ile birlikte Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bölge Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzalayan Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve ekonomiye kazandırılması, başta defne olmak üzere yöresel orman ürünlerinin değerlendirilmesi, ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ekosistem hizmetlerine yönelik çalışmalarının bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasına ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Halil Oflu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürlüğü tarafından odun dışı orman ürünleri, ekoturizm, kent ormancılığı ve ekosistem hizmetleri alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oflu, "Ormanlarımızın yalnızca odun üretimiyle değil, sunduğu tüm ekosistem hizmetleriyle toplumumuza en yüksek faydayı sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğayı koruyan, kırsal kalkınmayı destekleyen ve gelecek nesillere değer katan uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında Tufanoğlu ve beraberindeki heyet, Safranbolu Sarıçiçek Ekoturizm Alanı, Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, İncekaya Orman Parkı (Cam Teras), Ulus Drahna Vadisi Ekoturizm Alanı ile Ulukaya Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün ekosistem hizmetleri, odun dışı orman ürünleri ve ekoturizm alanlarında yürüttüğü çalışmaların örnek nitelikte olduğunu belirterek, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik başarılı uygulamaların artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Bölge Müdürü Halil Oflu da ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, doğal kaynakları koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve toplumun doğayla bağını güçlendiren çalışmalara öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tufanoğlu Zonguldak'ta Orman Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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