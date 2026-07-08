Tunceli'de Buzullar Çözülmeye Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Buzullar Çözülmeye Başladı

Tunceli\'de Buzullar Çözülmeye Başladı
08.07.2026 11:15
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Mercan Vadisi'nde buzul göllerde havaların ısınmasıyla doğa yeniden canlanıyor.

Tunceli'deki Mercan Vadisi'nde yer alan buzul göllerde havaların ısınmasıyla buzlar çözülmeye başladı. Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren ve belgeselleri aratmayan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göllerde, havaların ısınmasıyla birlikte kışın etkisi yavaş yavaş sona ermeye başladı. Göl yüzeyini kaplayan buz tabakası çözülürken ortaya çıkan eşsiz manzara doğaseverleri kendine hayran bıraktı. Yüksek rakımı ve el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mercan Vadisi'ndeki buzul göllerde buzların çözülme süreci sırasında oluşan görüntüler, adeta belgeselleri aratmadı. Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren eşsiz anlar, Akın Gedik tarafından dron ile görüntülendi.

Bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, Mercan Vadisi ve buzul göllerin dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tunceli'de Buzullar Çözülmeye Başladı - Son Dakika

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