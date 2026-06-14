Tunceli'de Düşen Şahıs, 5 Saatlik Kurtarma ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Düşen Şahıs, 5 Saatlik Kurtarma ile Kurtarıldı

Tunceli\'de Düşen Şahıs, 5 Saatlik Kurtarma ile Kurtarıldı
14.06.2026 22:08
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Tunceli Pülümür'de düşerek bacağını kıran A.A., ekiplerce 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arazide düşerek bacağını kıran şahıs, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Pülümür ilçesi Karagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki A.A.'nın düşme sonucu bacağında kırık oluştuğu ve bulunduğu bölgede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralı şahsa ulaşıldı. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tıbbi müdahale yapılan A.A., bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak bölgede hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta hayati kontrolleri gerçekleştirilen yaralı vatandaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Sağlık, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Kurtarma, Pülümür, Tunceli, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tunceli'de Düşen Şahıs, 5 Saatlik Kurtarma ile Kurtarıldı - Son Dakika

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