Tunceli Ovacık\'ta kırmızı listedeki dağ keçisi aracı görünce irkilip dağa çıktı

Tunceli Ovacık'ta kırmızı listedeki dağ keçisi aracı görünce irkilip dağa çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Ovacık kara yolunda, IUCN'nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçisi görüntülendi. Yol kenarındaki dağ keçisi, kendisini görüntüleyen aracı görünce irkilip dağa çıktı; bir süre izledikten sonra gözden kayboldu.
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi.
Tunceli Ovacık kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi görüntülendi. Görüntülerde yol kenarında görünen dağ keçisi, kendisini görüntüleyen aracı gördüğünde irkilerek dağa çıktı. Bir süre şaşkınlıkla vatandaşı izleyen dağ keçisi, ardından gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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