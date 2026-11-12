Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Türkeli Merkez Camii önünde fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli türlerde fidanlar verilerek ağaçlandırma, orman sevgisi ve çevre bilincine dikkat çekildi.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı yapıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganı kapsamında fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Türkeli Merkez Camii önünde düzenlenen etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Altunay ve işletme şefleri katıldı. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli türlerde fidanlar dağıtılarak, ağaçlandırmanın, orman sevgisinin ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların fidanlara gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılandı. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Orman İşletme MüdürlüğüYerel HaberlerEtkinliklerGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Afrika ülkesinde altın patlaması Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:08:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android