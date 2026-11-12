Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıttı

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı yapıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganı kapsamında fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Türkeli Merkez Camii önünde düzenlenen etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Altunay ve işletme şefleri katıldı. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli türlerde fidanlar dağıtılarak, ağaçlandırmanın, orman sevgisinin ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların fidanlara gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılandı. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.