Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı

Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı
05.06.2026 14:02
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, çocuklar için eğlenceli programlar sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında Ankara'da çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık öncülüğünde 5-7 Haziran tarihleri arasında Saraçoğlu Mahallesi'nde 'Türkiye Çevre Haftası' münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için çeşitli programlar yer alıyor. Düzenlenen etkinliklerde üç gün boyunca atölye çalışmaları, şişme oyun alanları ve sahne etkinlikleri çocuklarla beraber olacak. 3 gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde Ankara genelinden çok sayıda öğrenci, öğretmenleriyle beraber katıldı. Sahne etkinlikleri ve şişme oyun alanlarında eğlenen çocuklar Çevre Haftası'nın tadını çıkardı.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber Çevre Haftası etkinliklerine katılan 4'ncü sınıf öğrencisi Zeliha Enfal Korkmaz, "Çok güzel hissediyorum. Arkadaşlarımızla beraber çok eğleniyoruz" dedi.

Öğretmenlerini ve sınıfını çok sevdiğini söyleyen bir diğer 4'ncü sınıf öğrencisi Bulut Çınar Kalkan, " Buraya geldiğim için çok minnettarım. Eğlenceler çok güzel. Çevreyi korumalı ve güzel bakmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız, atan kişileri de nazik bir şekilde uyarmalıyız" ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca sürecek olan 'Çevre Haftası' etkinlikleri, Çankaya ilçesi Saraçoğlu mahallesinde çocukları bekliyor olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Etkinlikler, Türkiye, Ankara, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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