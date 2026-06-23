Türkiye\'de Diri Fay Sayısı 700\'e Yükseldi

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye'de diri fay sayısının 485'ten 700'e yükseldiğini belirterek, keşfedilen yeni fayların afet risklerinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Aykan, MTA tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 215 yeni diri fayın tespit edildiğini belirtip söz konusu fayların yeni oluşmadığını, yapılan bilimsel araştırmalar ve saha çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Türkiye'de 2013 yılında yayımlanan diri fay haritasında 485 olarak yer alan diri fay sayısının bugün 700'e ulaştığını belirten Aykan, "Bu faylar yeni oluşmadı. Ülkemizde meydana gelen depremler ve yapılan saha çalışmaları sonucunda keşfedildiler. Örneğin Kuzey Anadolu Fayı yaklaşık 12 milyon yıldır var olmasına rağmen, 1939 Erzincan Depremi'nin ardından 1948 yılında tanımlandı. Yeni keşfedilen faylar da on binlerce hatta milyonlarca yıldır yer altında bulunuyordu" dedi.

Yeni fayların belirlenmesinin Türkiye'nin deprem tehlikesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini ortaya koyduğunu kaydeden Aykan, bunun deprem riskinin aniden arttığı anlamına gelmediğini vurguladı. Aykan, "Bu fayların özelliklerini henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak yerleşim alanları üzerindeki etkilerinin ve risk faktörlerinin belirlenmesi afet yönetimi açısından son derece önemli" diye konuştu.

Keşfedilen faylarla ilgili jeolojik ve paleosismolojik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Aykan, "Deprem üretebilecek fayların tespit edilmesi ve davranışlarının ortaya konulması, afet risklerinin azaltılması açısından stratejik öneme sahip. Fayları bilmek, gerekli mühendislik önlemlerini almak ve mevcut yönetmeliklere uygun hareket etmek can ve mal kayıplarını en aza indirecektir" dedi.

MTA'nın yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Aykan, afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayan bu araştırmaların ülke açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - BURSA