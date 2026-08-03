Tunceli’deki akarsularda yüzme suyu düzenli olarak denetleniyor

Türkiye'de ilk kez Tunceli'de resmi olarak belirlenen akarsu yüzme alanlarında su kalitesi yüzme sezonu boyunca düzenli olarak takip ediliyor.

Tunceli merkez, Pülümür ve Ovacık'ta belirlenen resmi yüzme alanlarından 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında 15 günde bir su numuneleri alınarak, mikrobiyolojik analizler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de yalnızca Tunceli'de uygulanan akarsu yüzme suyu kalite takibiyle vatandaşların güvenli ortamlarda yüzmesi amaçlanırken, analiz sonuçları Sağlık Bakanlığının Yüzme Suyu Takip Sistemi üzerinden kamuoyuyla da paylaşılıyor.

"Bu numuneler mikrobiyolojik açıdan laboratuvarlarımızda inceleniyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tunceli Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Kübra Doğanay Bulduk, "Sağlık Bakanlığı olarak halk sağlığı açısından yüzme sularında bazı mikroorganizmaların insan sağlığını tehdit edip etmeyeceğinin denetimini yapıyoruz. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında yüzme sezonu boyunca 15 günde bir yüzme alanlarından su numunesi alıyoruz. Bu numuneler mikrobiyolojik açıdan laboratuvarlarımızda inceleniyor. Muhtemel bir yüksek değer görülmesi durumunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, Tunceli Belediyesi'ne ya da İl Özel İdaresi'ne haber veriyoruz. Gerekli duyurular yapılıyor ve önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi diye bir sitesi bulunuyor. Bizim tarafımızdan denetlenen yerlerin, yüzme alanlarının listesi orada mevcut. Aynı zamanda laboratuvar sonuçları da orada mevcut. Burada vatandaşlarla da sonucu paylaşıyoruz. Sadece Tunceli'de yüzme alanlarının denetimi yapılıyor. Bakanlık olarak yüzme alanı olarak havuzlardan da numune alıyoruz. Bu tüm Türkiye'de yapılıyor ama akarsu denetimi sadece Tunceli'de yapılıyor" dedi.