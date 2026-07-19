Tuz Gölü\'nde 12.800 Flamingo Yavrusu Doğdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldığını belirterek, "12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam buldu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde flamingolar başta olmak üzere nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında temmuz ayında flamingo yavrularının sayımı havadan çekilen fotoğraflar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bölgede flamingoların yanı sıra toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlike altındaki türler de izleniyor.

"Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor"

Bakan Kurum, flamingo popülasyonunun arttığı Tuz Gölü'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, paylaşımında, "Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam buldu" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından 2022 yılında yavru flamingolar için hayati öneme sahip tatlı suyun sağlanması amacıyla bölgede su kuyusu açılmıştı. Kuyudan, su stresi yaşanan kritik dönemlerde flamingo yavrularının ana beslenme noktası olan kreş alanına su takviyesi yapılırken, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde söz konusu takviyeye ihtiyaç duyulmadı.

"Nesli tehlike altındaki tüm canlıları koruyoruz"

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Dairesi Başkanı Mustafa Uzun, Tuz Gölü'nün tuzcul sulak alan özelliğiyle flamingolar için eşsiz bir barınma alanı olduğunu belirtti.

Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü altında korunduğunu ifade eden Uzun, "Bu bölgede flamingolar da dahil nesli tehdit ve tehlike altındaki kuş, hayvan ve endemik bitki gibi tüm canlıları koruma yönünde gereken bütün çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"Yavru sayıları son 5 yılın en üst seviyelerine ulaştı"

Tuz Gölü'ndeki yeni izleme projesinin nisan ayında başladığını aktaran Uzun, flamingoların üreme ve yumurtlama döneminin nisan ve mayıs aylarında gerçekleştiğini söyledi. Yavruların yumurtadan çıktığını ve izleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Bu yıl yavru sayısı bakımından oldukça iyi durumdayız. Geçen sene susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar olması gereken seviyelerde. Bu nedenle bu yıl yavru sayıları son 5 yıl içerisinde görülen en üst seviyelere ulaştı. Yaklaşık 12 bin 800 yavrumuzu projemizde görevli akademisyen hocalarımız ve teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde tespit ettik."

Flamingo yavrularının beslenmesi konusunda herhangi bir eksiklik bulunmadığını dile getiren Uzun, "Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA