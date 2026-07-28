Üç Büyükşehirde Mevsim Normallerinin Altında Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde çarşamba gününden itibaren yağış beklediklerini ve çarşamba günü yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi. Perşembe günü de Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış beklediklerini dile getiren Dere, "Cuma günü de yine kuzeydoğu kesimlerimizde yağış beklediğimizi söyleyebilirim. Bununla beraber hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Ankara'da sıcaklıklar 28 derece civarındayken, İstanbul'da yine 28-30 dereceye kadar düşecek. Mevsim normallerinin altında seyredecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye genelinde görülecek rüzgarlara karşı vatandaşımızı uyarıyoruz"

Önümüzdeki 3 günlük periyotta Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde rüzgar beklediklerini dile getiren Dere, "Özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul içerisinde dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgar bekliyoruz. Rüzgar 30 kilometre bölü saate kadar ulaşabilecek. Bu durumu da raporlarımızda belirttik. Yine Ege Bölgesi'nde İzmir de dahil olmak üzere verdiğimiz bir rüzgar uyarısı mevcut. İzmir'de 40-60 kilometre bölü saat rüzgar bekliyoruz çarşamba günü. Bununla beraber Akdeniz'de özellikle yüksek kesimlerde, Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyoruz. Buradaki rüzgarımızın hızı da 70-80 kilometre bölü saate kadar ulaşacak. Bunun da uyarısını Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak internet sitemizde ve yayın organlarımızda paylaştık" açıklamalarında bulundu.

Dere, 3 büyükşehirin beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin de şunları söyledi:

"Başkent Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesini bekliyoruz. Buna rağmen sıcaklıklar 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklarımız da perşembe ve cuma günü 12 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları 28-30 derece civarında olacak. Akşam sıcaklıkları da yine 22 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri kuzey yönlerden 30-50 kilometre bölü saat hızında rüzgar bekliyoruz. Bunu da raporlarımızda belirttik. Vatandaşlarımızın özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın raporlarımızı takip etmesini istiyoruz. İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri rüzgar bekliyoruz. Kuzey yönlerden kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Rüzgarın hava sıcaklıklarının da İzmir'de günlük sıcaklığının 35-36 dereceye kadar vardığını, gece sıcaklığının da 25 dereceye kadar düştüğünü görüyoruz."