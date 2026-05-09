Ulaş Gölü Yeniden Canlandı

Sivas'ta göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti, bu yıl ise dolup taştı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti. Önce balık ölümleriyle gündeme gelen göldü daha sonra göçmen kuşlar da terk etmişti.

Tecer Dağı'ndaki karların erimesi ve bol yağışlarla göl adeta dolup taştı. Taşan gölün çevresine zarar vermemesi için kapaklar açılarak gölden Kızılırmak'a uzanan kanallara su verildi. Şimdi ise gölde azalan balık popülasyonunun artması, allı turnalar başta olmak üzere gölü terk eden göçmen kuşların dönmesi bekleniyor.

Bölge sakinlerinden Gani Çelik, "Gölde doluluk oranı yüzde yüzü aştı. Kapaklar açılmak zorunda kalındı. Gölü besleyen kaynaklardan gelen su ikinci bir gölü doldurabilecek bollukta. Gölün dolmasıyla bölgenin havası bile değişti. Geçtiğimiz yıl göl kurumuştu, göçmen kuşlar da burayı terk etti. Şimdi ise göl yeniden eski görünümüne kavuştu" dedi. - SİVAS