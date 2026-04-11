Ülke Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15