Ulubey'de yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ulubey'de yol çalışmaları sürüyor

Ulubey\'de yol çalışmaları sürüyor
02.07.2026 11:06  Güncelleme: 11:13
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Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede yürütülen sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlara verilen sözleri tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede yürütülen sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlara verilen sözleri tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede devam eden yol yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Türkcan, mahallelerin ulaşım konforunu artırmaya yönelik sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü kaydetti.

Başkan Türkcan, Kızılen ile Çubuklu Mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını belirterek, Ohtamış Mahallesi'nde 2 kilometre, Şıhlar Mahallesi'nde 3 kilometre ve Sayaca Mahallesi'nde 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. İlçe genelinde yol yatırımlarının sürdüğünü aktaran Türkcan, 41 mahallede toplam 41 kilometrelik beton yol çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacağını vurgulayan Başkan Türkcan, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor, yapılan hizmetlerin mahallelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Başkan Türkcan, açıklamasında yol yatırımlarına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, desteklerin ilçeye önemli hizmetler kazandırdığını ifade etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ulubey'de yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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