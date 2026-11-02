Uludağ eteklerinde sonbahar renkleri görsel şölen sundu, ziyaretçiler kestane topladı - Son Dakika
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Uludağ eteklerinde sonbahar renkleri görsel şölen sundu, ziyaretçiler kestane topladı

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Uludağ eteklerinde sonbahar renkleri görsel şölen sundu, ziyaretçiler kestane topladı
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Uludağ eteklerinde sonbahar renkleri görsel şölen sundu, ziyaretçiler kestane topladı
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Bursa'da Uludağ'ın etekleri sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla görsel şölen oluşturdu ve bölge drone ile havadan görüntülendi. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlik ziyaretçiler ormanlık alanda kestane toplayıp ateşte pişirdi, aileler doğa yürüyüşü de yaptı.

Türkiye'nin önemli doğa ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde sonbaharın eşsiz renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, bölgeye gelen vatandaşlar ise kestane toplayıp ateşte pişirerek doğanın tadını çıkardı.

Bursa'da sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte Uludağ'ın etekleri kartpostallık manzaralara sahne oldu. İğne yapraklı çam ağaçları ile defne ve çeşitli yaprak döken ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, doğaseverlerin ilgisini çekti. Hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtan bölge, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda günübirlik ziyaretçi, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar orman içerisinde kestane toplarken, kimileri ise topladıkları kestaneleri ateşte pişirerek sonbaharın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Drone görüntülerine yansıyan sonbahar renkleri, Uludağ'ın sadece kış turizmiyle değil, yılın her döneminde farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle sararan yaprakların çam ormanlarıyla oluşturduğu kontrast, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA
TurizmUludağŞölenBursaYaşamÇevreSon Dakika

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