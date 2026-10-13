Uludağ Sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2 milyon 946 bin 240 TL'den açıldı - Son Dakika
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Uludağ Sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2 milyon 946 bin 240 TL'den açıldı

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Uludağ Sarıalan\'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2 milyon 946 bin 240 TL\'den açıldı
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Uludağ Milli Parkı Sarıalan bölgesindeki meydan ve günübirlik ziyaret alanı için fotoğraf hizmeti işletmecisi seçilecek. Başlangıç bedeli 2 milyon 946 bin 240 TL olan ihaleye teklifler 28 Ekim 2026'da saat 10.00'a kadar verilecek.

Uludağ Milli Parkı'nda fotoğraf hizmeti sunmak isteyen işletmeciler için yeni bir ihale ilanı yayımlandı. Sarıalan bölgesindeki meydan ve günübirlik ziyaret alanını kapsayan iş için yaklaşık 2,95 milyon TL değer biçildi. Başvurular 28 Ekim'de sona erecek.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, ziyaretçilere yönelik fotoğraf hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işletmeci seçilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün duyurduğu ihale, kapalı teklif yöntemiyle yapılacak.

İşin başlangıç bedeli 2 milyon 946 bin 240 TL olarak duyurulurken, bu tutara yüzde 20 KDV eklenecek. İhaleye katılacakların 294 bin 624 TL tutarında geçici teminat sunması gerekiyor.

Başvurular için geri sayım başladı

İhale komisyonu, teklifleri 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da, Nilüfer ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü binasında değerlendirecek.

Katılımcıların başvuru evraklarını belirtilen saate kadar kuruma ulaştırması gerekiyor. Postayla gönderilen dosyalarda da teslim süresine uyulması istenirken, gecikmelerden kaynaklanan sorumluluğun başvuru sahibine ait olacağı kaydedildi.

En az bir yıllık mesleki faaliyet belgelenecek

İhaleye başvuracak kişi ve kuruluşların, fotoğrafçılık alanında deneyim sahibi olduklarını resmi belgelerle göstermeleri gerekiyor. Fotoğraf çekimi, stüdyo işletmeciliği veya fotoğraf baskısı gibi faaliyetlerden en az birinin bir yıl ya da daha uzun süre yürütülmüş olması şartı aranıyor.

Deneyim, ilgili işletme ruhsatlarıyla kanıtlanabilecek. Ruhsatın başvuru sahibi adına düzenlenmediği durumlarda noter onaylı kira sözleşmesi ve bu sözleşmeye ilişkin kira faturalarının sunulması isteniyor. Ortak girişimlerde deneyim şartının ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterli sayılacak.

Başvuru sahiplerinin ayrıca kimlik ve imza belgelerini, vergi mükellefiyet bilgilerini ve vergi dairesi ile SGK'ya borçlarının bulunmadığını gösteren evrakları hazırlaması gerekiyor. Vekil aracılığıyla katılım sağlanması halinde gerekli vekalet belgelerinin de dosyaya eklenmesi zorunlu.

İhale dokümanı için 5 bin TL ödenecek

İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve eklerini 5 bin TL artı KDV karşılığında satın alması gerekiyor. Dokümanlar, Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası'nda ücretsiz incelenebilecek. Ancak başvuru sırasında satın alma belgesinin de sunulması şartı bulunuyor.

Uludağ'ın yoğun ziyaretçi alan bölgelerinden Sarıalan'daki fotoğraf hizmetlerini kapsayan ihale için son başvuru tarihi 28 Ekim 2026 olarak açıklandı. Adayların tekliflerini saat 10.00'a kadar ilgili müdürlüğe ulaştırması gerekiyor.

Kaynak: İHA
SarıalanEkonomiUludağTurizmÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ Sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2 milyon 946 bin 240 TL'den açıldı - Son Dakika
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