Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek üreticileri dinliyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her hafta farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin sorun, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilerle doğrudan iletişim kurulması amacıyla düzenlenen köy buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personeller üreticileri ziyaret ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin konular yerinde değerlendirilirken, hayvan sağlığı ve besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik, üretim süreçleri ve tarımsal destekler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Saha ziyaretlerinde üreticilerin karşılaştıkları sorun, ihtiyaç ve talepler de doğrudan dinlenerek çözüm önerileri değerlendiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla üreticilerle saha buluşmalarının devam edeceği bildirildi.