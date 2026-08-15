Uşak’ta inşa edilecek öğretmenevi ve akşam sanat okulunun temeli atıldı

Uşak'ta 20 bin metrekarelik alana inşa edilecek öretmenevi ve akşam sanat okulunun temeli törenle atıldı.

Doğan Özkaraman Caddesi'nde düzenlenen törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ergün Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve protokol üyeleri katıldı.

20 bin metrekarelik alana inşa edilecek öğretmenevi ve akşam sanat okulunun 84 odası ve 168 yatak kapasitesi bulunacak. Projede kapalı otopark, toplantı salonları, kültür ve gençlik merkezleri, etüt salonları, restoran ve çeşitli sosyal donatı alanları yer alacak.

Törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, projenin tamamlanmasıyla bölgenin en nitelikli öğretmenevlerinden birinin Uşak'a kazandırılacağını belirterek, "Kapalı otoparkından toplantı salonlarına, kültür ve gençlik merkezlerinden etüt salonlarına, restoranından sosyal donatı alanlarına kadar her ayrıntı, ihtiyaçlar gözetilerek titizlikle planlandı." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ilk betonun dökülmesi için butona basıldı.