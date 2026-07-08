Uşak\'ta Pestisit Denetimleri Sürüyor

Uşak'ta hasat öncesi pestisit kalıntısı denetimleri kapsamında teknik ekipler tarafından üretim alanlarından numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerinde belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi amacıyla hasat öncesi pestisit kalıntısı denetimlerini sürdürüyor.

İnsan sağlığının korunması, doğal dengenin muhafaza edilmesi ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda teknik personeller tarafından üretim alanlarından numuneler alındı. Alınan numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderilerek pestisit kalıntısı yönünden analiz edilecek.

Analiz sonuçlarında mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında idari para cezası uygulanacağı, gerekli durumlarda ürünlerin imha edileceği ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat öncesi pestisit kalıntısı denetimleri kapsamında numune alımlarının üretim sezonu boyunca program dahilinde devam edeceğini belirtti. - UŞAK