Uşak'ta tarım personeli köy köy gezerek üreticilere destek ve hayvan sağlığı bilgisi veriyor
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri farklı köylerde üreticilerle buluşarak tarımsal ve hayvansal üretimi yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı, aşılama, sürü yönetimi, ekim-hasat süreçleri ve tarımsal destekler konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendiriyor.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından farklı köylerde gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin konular değerlendiriliyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı ve aşılama çalışmaları, işletmelerin verimliliğinin artırılması, doğru ve dengeli besleme, sürü yönetimi ve biyogüvenlik uygulamaları hakkında üreticilere bilgi veriliyor. Ayrıca ekim ve hasat süreçleri ile üreticilere sunulan tarımsal destekler konusunda da bilgilendirme yapılıyor.
Ziyaret kapsamında, üreticilerin sahadaki ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve önerilerini de dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuyor.
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