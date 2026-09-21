Uşak\'ta yaklaşık 20 bin kişiye hizmet sunacak atık su terfi merkezi hizmete girdi

Uşak Belediyesi tarafından yaklaşık 20 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan atık su terfi merkezleri yenilenerek, 2 bin 400 konut ve yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek yeni merkez hizmete açıldı.

2006 yılında yapımı tamamlanan TOKİ-1 bölgesi ile ardından inşa edilen TOKİ-2 ve TOKİ-3 bölgelerinin kanalizasyon suları, Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan üç ayrı atık su terfi merkezi aracılığıyla mevcut kanalizasyon şebekesine aktarılıyordu. 2011 yılından bu yana Uşak Belediyesi tarafından işletilen terfi merkezleri, yaklaşık 20 yıllık süreçte ekonomik ömrünü tamamladı. Bölgede artan yapılaşmayla birlikte mevcut tesislerin kapasiteleri de yetersiz kalmaya başladı.

Yeni yapılaşmalar ve eski terfi merkezlerinde artan bakım ve onarım maliyetleri göz önünde bulundurularak, bölgenin uzun yıllar boyunca ihtiyacını karşılayacak yeni bir atık su terfi merkezi yapılması için çalışma başlatıldı. Hazırlanan projede TOKİ 1. Etap'taki 15, 2. Etap'taki 11, 3. Etap'taki 18 blok ile çevrede yeni yapılan 30 blok ve yapılaşmaya açık imar parselleri dikkate alındı.

Yapılan nüfus ve kapasite hesaplamaları doğrultusunda, 2 bin 400 konut ve yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek yeni atık su terfi merkezi ile kanalizasyon bağlantı hatlarının yapımı projelendirildi. Yaklaşık 23 milyon TL bedelle ihalesi gerçekleştirilen tesisin inşaatı Aralık 2025'te tamamlanarak hizmete alındı.

Yeni tesisle birlikte TOKİ bölgesine, daha ekonomik işletme ve bakım imkanı sunan, çevresel etkileri azaltılmış ve günümüz teknolojileriyle donatılmış modern bir atık su terfi merkezi kazandırıldı. Yeni merkezin devreye alınmasının ardından ekonomik ömrünü tamamlayan eski terfi merkezleri de yıkıldı. Böylece altyapı hizmetlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi sağlanırken, eski tesislerden kaynaklanabilecek çevresel olumsuzlukların da önüne geçildi.